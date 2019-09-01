Врио главы Калмыкии обсудил проблемы общественного транспорта

Ежедневно в Элисте пассажиров перевозят 22 ПАЗа. Но это меньше половины имеющегося общественного автопарка. Остальные находятся на ремонте.



Проблемы муниципального транспорта врио главы Калмыкии Бату Хасиков обсудил с руководством информационно-правового агентства. Говорили не только о нехватке автобусов, но и о задолженности предприятия, которая копилась несколько лет. В связи с этим руководитель региона поручил ответственным лицам через две недели предоставить план мероприятий по решению этих задач.



Также Бату Хасиков ознакомился с транспортным цехом городского зеленого хозяйства. Более шестидесяти спецмашин обслуживают город. Однако срок эксплуатации многих из них уже около трех десятилетий, что, несомненно, сказывается на работе службы. Ежедневно в Элисте пассажиров перевозят 22 ПАЗа. Но это меньше половины имеющегося общественного автопарка. Остальные находятся на ремонте.Проблемы муниципального транспорта врио главы Калмыкии Бату Хасиков обсудил с руководством информационно-правового агентства. Говорили не только о нехватке автобусов, но и о задолженности предприятия, которая копилась несколько лет. В связи с этим руководитель региона поручил ответственным лицам через две недели предоставить план мероприятий по решению этих задач.Также Бату Хасиков ознакомился с транспортным цехом городского зеленого хозяйства. Более шестидесяти спецмашин обслуживают город. Однако срок эксплуатации многих из них уже около трех десятилетий, что, несомненно, сказывается на работе службы.



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