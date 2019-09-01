В Элисте пройдет гастрономический фестиваль

Блины, борцоки, дагестанские чуду, корейские пигоди и другие национальные блюда смогут отведать элистинцы и гости гастрономического фестиваля «Вкусная Калмыкия».



Как говорят организаторы, мероприятие позволит им погрузиться в самобытную культуру многонациональной республики, познакомиться с традициями, обычаями и колоритной кухней разных народов.



Они смогут насладиться не только дегустацией, но и узнать особенности приготовления тех или иных блюд. Принять участие в кулинарных поединках. А организаторы определят победителя на звание «Лучшее национальное блюдо».



Также состоится гала-концерт с участием творческих коллективов Калмыкии, а также артистов из соседних регионов. В республике ждут туристов из разных уголков страны. Блины, борцоки, дагестанские чуду, корейские пигоди и другие национальные блюда смогут отведать элистинцы и гости гастрономического фестиваля «Вкусная Калмыкия».Как говорят организаторы, мероприятие позволит им погрузиться в самобытную культуру многонациональной республики, познакомиться с традициями, обычаями и колоритной кухней разных народов.Они смогут насладиться не только дегустацией, но и узнать особенности приготовления тех или иных блюд. Принять участие в кулинарных поединках. А организаторы определят победителя на звание «Лучшее национальное блюдо».Также состоится гала-концерт с участием творческих коллективов Калмыкии, а также артистов из соседних регионов. В республике ждут туристов из разных уголков страны.



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