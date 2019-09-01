Завершился этап проектов движения «Волонтеры культуры»

Сегодня завершился заочный этап флагманских проектов общественного движения «Волонтеры культуры». Конкурс проводится для выявления успешных и перспективных проектов, имеющих широкий социальный эффект.



Предусмотрены 4 номинации: социокультурное и творческое направление, сохранение культурного наследия, организация туристических маршрутов и формирование культурных пространств в населенных пунктах. Лучшие идеи будут поддержаны для реализации в регионах России.



Награждение лауреатов состоится в рамках Окружного форума добровольцев Южного и Поволжского федеральных округов в Ростове-на-Дону на следующей неделе. Сегодня завершился заочный этап флагманских проектов общественного движения «Волонтеры культуры». Конкурс проводится для выявления успешных и перспективных проектов, имеющих широкий социальный эффект.Предусмотрены 4 номинации: социокультурное и творческое направление, сохранение культурного наследия, организация туристических маршрутов и формирование культурных пространств в населенных пунктах. Лучшие идеи будут поддержаны для реализации в регионах России.Награждение лауреатов состоится в рамках Окружного форума добровольцев Южного и Поволжского федеральных округов в Ростове-на-Дону на следующей неделе.



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