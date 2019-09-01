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Вчера, 18:15

Марина Мукабенова посетила дом престарелых


Депутат Госдумы Марина Мукабенова в рамках рабочей поездки по региону, посетила дом-интернат для престарелых и инвалидов, которому была оказана финансовая поддержка компании «Лукойл». Она убедились, что необходимое оборудование уже приобретено и эксплуатируется.

Мукабенова была в соцучреждение весной, когда здесь шел ремонт. Сегодня во многих помещениях работы уже завершены. Комфортно и уютно в палатах и в фойе еще и потому, что оборудованы необходимой техникой, закупленной на средства благотворительного фонда компании «ЛУКОЙЛ» по ходатайству депутата.

В палатах для немобильных, например, установили «ДЕЗАРЫ» – освежители воздуха. В списке приобретений еще и сплит-системы. Их установили на этажах и в столовой. В пищеблоке к услугам работников – новая промышленная овощерезка, блендеры и электросковорода.



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