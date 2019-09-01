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Вчера, 18:02

В Элисте продолжается ремонт дорог


Ремонт дорог продолжается в Элисте. 17 объектов будут обновлены до конца года. По двум из них, это улица Бимбаева и проспект Чонкушова, работы только начнутся.

Это связано с тем, что долгое время не могли определить подрядчика. Обновление дорожного полотна в степной столице продолжится и в следующем году. Об этом журналистам рассказал сегодня первый заместитель главы городской администрации Хонгор Марилов.

Еще 10 столичных улиц протяженностью более одиннадцати километров будут преображены. Общая стоимость проекта - четыреста восемьдесят девять миллионов рублей.

Около 66 % дорог в Элисте находятся в неудовлетворительном состоянии. Внимание на это обращают и сами жители. С начала года свыше девятисот обращений поступило в администрацию.

Также на брифинге речь шла и о благоустройстве городских территорий. Это аллея у дома правительства и парк в седьмом микрорайоне Элисты. Работы там продолжаются согласно графику.

Еще одной приятной новостью стало известие о том, что в скором времени в поселке Аршань будет обеспечен водой.



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