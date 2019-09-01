Прокуратура обязала установить пандусы

Администрация Элисты выделила средства на устройство пандусов после вмешательства столичной прокуратуры. Ранее проверкой было установлено, что в многоквартирном доме 26 «Б» в 6 микрорайоне лестницы не оборудованы для инвалидов-колясочников.



Хотя была готова проектно- сметная документация, изготовленная архитектурно-планировочным бюро Элисты. Однако средства из городского бюджета не направлялись. В целях устранения нарушения надзорным органом и было внесено представление в адрес администрации. Администрация Элисты выделила средства на устройство пандусов после вмешательства столичной прокуратуры. Ранее проверкой было установлено, что в многоквартирном доме 26 «Б» в 6 микрорайоне лестницы не оборудованы для инвалидов-колясочников.Хотя была готова проектно- сметная документация, изготовленная архитектурно-планировочным бюро Элисты. Однако средства из городского бюджета не направлялись. В целях устранения нарушения надзорным органом и было внесено представление в адрес администрации.



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