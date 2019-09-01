В Элисте состоялось открытие жилого комплекса

В Элисте состоялась церемония открытия жилого комплекса «Багшин Гер». Этот жилищно-строительный кооператив был создан Калмыцкой республиканской организацией Профсоюза работников образования и науки.



Строительство объектов началось в 2017 году. И сегодня были сданы 86 квартир. Региональное правительство бесплатно предоставило земельный участок. Руководитель региона Бату Хасиков осмотрел новые строения.



Как было озвучено площадь трехкомнатной квартиры составляет более 84 квадратных метров, двухкомнатная 64 квадратных метра, однокомнатная 44 квадратных метра. Благодаря материнскому капиталу, сниженной ставке ипотечного кредитования и сниженной стоимости квадратного метра педагогические работники смогли приобрести достойное жилье. В Элисте состоялась церемония открытия жилого комплекса «Багшин Гер». Этот жилищно-строительный кооператив был создан Калмыцкой республиканской организацией Профсоюза работников образования и науки.Строительство объектов началось в 2017 году. И сегодня были сданы 86 квартир. Региональное правительство бесплатно предоставило земельный участок. Руководитель региона Бату Хасиков осмотрел новые строения.Как было озвучено площадь трехкомнатной квартиры составляет более 84 квадратных метров, двухкомнатная 64 квадратных метра, однокомнатная 44 квадратных метра. Благодаря материнскому капиталу, сниженной ставке ипотечного кредитования и сниженной стоимости квадратного метра педагогические работники смогли приобрести достойное жилье.



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