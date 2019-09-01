Субсидии для фермеров Калмыкии

Министерству сельского хозяйства предстоит распределить субсидии на сумму 89 миллионов рублей руководителям КФХ, которые зарегистрировались в этом году. Именно с 2019-го в регионе реализуется

проект «Агростартап».



Средства будут предоставляться как индивидуальным предпринимателям, в этом случае сумма составит не более 3 млн. рублей, члены сельхозкооперативов могут рассчитывать на сумму не более 4 млн. Средства можно будет направить на приобретение техники, имущества, а также животных. Министерству сельского хозяйства предстоит распределить субсидии на сумму 89 миллионов рублей руководителям КФХ, которые зарегистрировались в этом году. Именно с 2019-го в регионе реализуетсяпроект «Агростартап».Средства будут предоставляться как индивидуальным предпринимателям, в этом случае сумма составит не более 3 млн. рублей, члены сельхозкооперативов могут рассчитывать на сумму не более 4 млн. Средства можно будет направить на приобретение техники, имущества, а также животных.



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