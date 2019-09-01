Благотворительная акция третьей школы

Благотворительную акцию третьей школы поддержали пять столичных образовательных учреждений. А заключалась она в том, что в день знаний вместо букетов цветов ученики и их родители на эти средства приобрели вещи для специализированного дома ребенка.



Их оказалось так много, что пришлось все перевозить их на специальном транспорте. Это нарядные платья, костюмы, ползунки, памперсы и предметы личной гигиены.



Розовая кофта и ползунки вполне подошли трехмесячной Лере, которая попала в специализированное учреждение сразу после рождения. Это не единственная покупка пятиклассницы третьей школы Самиры Митиной и ее родителей для воспитанников дома ребенка.



Девочка, как и ее одноклассники, прониклась идеей своего педагога Нины Горяевой, помочь детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.



Как говорят педагоги, даже не ожидали, что за один день соберется так много вещей. Новые платья, джемперы, носочки, спортивные костюмы. Все аккуратно сложено в подарочных пакетах. Но всё же внимание всех привлек этот букет цветов, собранный из ползунков.



Благотворительную акцию третьей школы поддержали сразу пять столичных образовательных учреждений. Это 10, 18, 20, 23 и 12. Дети принесли тот же комплект вещей. А также игрушки, памперсы для этих малышей. Ребятам позволили даже взять их на руки, быть няньками понравилось всем.



Сейчас в доме ребенка находятся 14 детей, которые остались без попечения родителей. К сожалению, есть малыши, от которых отказались мамы. Этим крохам так не хватает любви и ласки родных. И такое внимание со стороны юных элистинцев дорогого стоит, говорит главный врач учреждения Вера Арилова.



Ребята обещали, что обязательно навестят своих подопечных на осенних каникулах. Это не разовая акция. Она станет традиционной, говорят те, кто готов проявить заботу и сострадание о ближнем, протянуть руку помощи тем, кто в ней так нуждается. А инициативу своих коллег готовы поддержать и другие столичные школы. Благотворительную акцию третьей школы поддержали пять столичных образовательных учреждений. А заключалась она в том, что в день знаний вместо букетов цветов ученики и их родители на эти средства приобрели вещи для специализированного дома ребенка.Их оказалось так много, что пришлось все перевозить их на специальном транспорте. Это нарядные платья, костюмы, ползунки, памперсы и предметы личной гигиены.Розовая кофта и ползунки вполне подошли трехмесячной Лере, которая попала в специализированное учреждение сразу после рождения. Это не единственная покупка пятиклассницы третьей школы Самиры Митиной и ее родителей для воспитанников дома ребенка.Девочка, как и ее одноклассники, прониклась идеей своего педагога Нины Горяевой, помочь детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.Как говорят педагоги, даже не ожидали, что за один день соберется так много вещей. Новые платья, джемперы, носочки, спортивные костюмы. Все аккуратно сложено в подарочных пакетах. Но всё же внимание всех привлек этот букет цветов, собранный из ползунков.Благотворительную акцию третьей школы поддержали сразу пять столичных образовательных учреждений. Это 10, 18, 20, 23 и 12. Дети принесли тот же комплект вещей. А также игрушки, памперсы для этих малышей. Ребятам позволили даже взять их на руки, быть няньками понравилось всем.Сейчас в доме ребенка находятся 14 детей, которые остались без попечения родителей. К сожалению, есть малыши, от которых отказались мамы. Этим крохам так не хватает любви и ласки родных. И такое внимание со стороны юных элистинцев дорогого стоит, говорит главный врач учреждения Вера Арилова.Ребята обещали, что обязательно навестят своих подопечных на осенних каникулах. Это не разовая акция. Она станет традиционной, говорят те, кто готов проявить заботу и сострадание о ближнем, протянуть руку помощи тем, кто в ней так нуждается. А инициативу своих коллег готовы поддержать и другие столичные школы.



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