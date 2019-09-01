Произведения художников Калмыкии в Азовском музее

В эти дни продолжается межрегиональная художественная выставка «Степной Арт-экспресс» в Азовском музее-заповеднике. В ней представлены 60 произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства художников Калмыкии.



Разнообразие стилей, почерков, манер – от строгой академической живописи до формальных поисков именитых и совсем молодых авторов – придется по вкусу, как самому взыскательному ценителю искусства, так и человеку, делающему первые шаги в приобщении к миру прекрасного. Участники проекта представят нечто особенное, присущее только Калмыкии. В эти дни продолжается межрегиональная художественная выставка «Степной Арт-экспресс» в Азовском музее-заповеднике. В ней представлены 60 произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства художников Калмыкии.Разнообразие стилей, почерков, манер – от строгой академической живописи до формальных поисков именитых и совсем молодых авторов – придется по вкусу, как самому взыскательному ценителю искусства, так и человеку, делающему первые шаги в приобщении к миру прекрасного. Участники проекта представят нечто особенное, присущее только Калмыкии.



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