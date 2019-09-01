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Сегодня, 13:09

Подарок детям к Дню знаний


Юные жители Калмыкии помогли обрести счастье Принцессе и Трубадуру. Легендарный мюзикл «Бременские музыканты» - стал подарком для полутора тысяч ребятишек и их родителей к Дню знаний от компании «Лукойл».

Веселая, захватывающая история о любви и дружбе никого не оставила равнодушным. Детей заинтересовали и яркие костюмы, и декорации, и песни, и танцы. Они смогли стать частью этого поучительного интерактивного представления. Вместе со зрителями главные герои смогли добиться поставленной цели.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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