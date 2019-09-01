Калмыцкий хор попал в книгу рекордов Гиннеса за исполнение гимна России. Представители этой организации официально подтвердили, что достижение в категории «Самый большой оркестр» в ходе проведения всероссийской акции достигнуто в рамках проекта «День гимна».



Он состоялся в Санкт-Петербурге с участием 181 оркестра. Он объединил более 19 видов музыкальных инструментов, двести хоров из 85 регионов. В их числе и артисты Государственного хора Калмыкия имени Анатолия Цебекова Калмыцкий хор попал в книгу рекордов Гиннеса за исполнение гимна России. Представители этой организации официально подтвердили, что достижение в категории «Самый большой оркестр» в ходе проведения всероссийской акции достигнуто в рамках проекта «День гимна».Он состоялся в Санкт-Петербурге с участием 181 оркестра. Он объединил более 19 видов музыкальных инструментов, двести хоров из 85 регионов. В их числе и артисты Государственного хора Калмыкия имени Анатолия Цебекова



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