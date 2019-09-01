Рабочий визит Марины Мукабеновой в Яшкуль

Депутат Государственной Думы Марина Мукабенова в рамках рабочей поездки по региону, побывала в поселке Яшкуль. Одна из важных встреч состоялась в районной больнице, где, по ее ходатайству компания «Лукойл» оказала учреждению финансовую поддержку.



Первым делом гости направляются в детскую поликлинику, где не так давно провели капитальный ремонт, а теперь благодаря финансовой поддержке благотворительного Фонда «Лукойла» – обновили компьютерную технику. Новое оборудование - еще в пяти отделениях. В первую очередь, оснастили кабинет медицинской статистики.



Все, как на ладони, рассказывает специалист Майя Шавгаева. В электронной базе - данные о взрослом и детском населении района. В этот момент на экране - информация о количестве посещений за 1 полугодие.



Было продемонстрировано еще одно техническое новшество, приобретенное за счет компании «ЛУКОЙЛ» при содействии депутата Госдумы Марины Мукабеновой.



Народные избранники побывали в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Элисте, которому тоже была оказана финансовая поддержка «Лукойла». Как убедились гости, все необходимое оборудование уже приобретено и эксплуатируется.



Например, дезары – освежители воздуха. В списке приобретений еще и сплит-системы. Их установили на этажах и в столовой. Создали комфортную среду. А в пищеблоке - новая промышленная овощерезка, блендеры и электросковорода.



Ремонтные работы направлены на создание комфортной среды. И уже есть результаты. Депутат Государственной Думы Марина Мукабенова в рамках рабочей поездки по региону, побывала в поселке Яшкуль. Одна из важных встреч состоялась в районной больнице, где, по ее ходатайству компания «Лукойл» оказала учреждению финансовую поддержку.Первым делом гости направляются в детскую поликлинику, где не так давно провели капитальный ремонт, а теперь благодаря финансовой поддержке благотворительного Фонда «Лукойла» – обновили компьютерную технику. Новое оборудование - еще в пяти отделениях. В первую очередь, оснастили кабинет медицинской статистики.Все, как на ладони, рассказывает специалист Майя Шавгаева. В электронной базе - данные о взрослом и детском населении района. В этот момент на экране - информация о количестве посещений за 1 полугодие.Было продемонстрировано еще одно техническое новшество, приобретенное за счет компании «ЛУКОЙЛ» при содействии депутата Госдумы Марины Мукабеновой.Народные избранники побывали в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Элисте, которому тоже была оказана финансовая поддержка «Лукойла». Как убедились гости, все необходимое оборудование уже приобретено и эксплуатируется.Например, дезары – освежители воздуха. В списке приобретений еще и сплит-системы. Их установили на этажах и в столовой. Создали комфортную среду. А в пищеблоке - новая промышленная овощерезка, блендеры и электросковорода.Ремонтные работы направлены на создание комфортной среды. И уже есть результаты.



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