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Сегодня, 13:00

Рабочий визит Марины Мукабеновой в Яшкуль


Депутат Государственной Думы Марина Мукабенова в рамках рабочей поездки по региону, побывала в поселке Яшкуль. Одна из важных встреч состоялась в районной больнице, где, по ее ходатайству компания «Лукойл» оказала учреждению финансовую поддержку.

Первым делом гости направляются в детскую поликлинику, где не так давно провели капитальный ремонт, а теперь благодаря финансовой поддержке благотворительного Фонда «Лукойла» – обновили компьютерную технику. Новое оборудование - еще в пяти отделениях. В первую очередь, оснастили кабинет медицинской статистики.

Все, как на ладони, рассказывает специалист Майя Шавгаева. В электронной базе - данные о взрослом и детском населении района. В этот момент на экране - информация о количестве посещений за 1 полугодие.

Было продемонстрировано еще одно техническое новшество, приобретенное за счет компании «ЛУКОЙЛ» при содействии депутата Госдумы Марины Мукабеновой.

Народные избранники побывали в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Элисте, которому тоже была оказана финансовая поддержка «Лукойла». Как убедились гости, все необходимое оборудование уже приобретено и эксплуатируется.

Например, дезары – освежители воздуха. В списке приобретений еще и сплит-системы. Их установили на этажах и в столовой. Создали комфортную среду. А в пищеблоке - новая промышленная овощерезка, блендеры и электросковорода.

Ремонтные работы направлены на создание комфортной среды. И уже есть результаты.



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