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Сегодня, 12:51

В Калмыкии проводится акция памяти о событиях в Беслане


Сегодня в годовщину теракта в Беслане, в стране отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. Дата, когда мы вспоминаем о детях, навсегда оставшихся школьниками, о мужестве и героизме сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, спасая жизни мирных граждан.

В Беслане сегодня проводятся траурные мероприятия в память о событиях, которые произошли 15 лет назад. Но до сих пор в сердце каждого жителя Северной Осетии трагедия остается открытой раной. В средней школе, в которой три дня держали заложников, состоялась божественная литургия.

В Беслане завершается трехдневная вахта памяти. В 13.05 во дворе школы прозвучат два удара колокола. Это время, когда в спортивном зале прогремел первый взрыв. Под звуки метронома пройдет минута молчания.

Затем колонна людей крестным ходом проследует к мемориальному кладбищу «Город Ангелов». У памятника "Древо скорби" будут озвучены имена всех погибших, дети выпустят в небо 334 белых шара.

Элиста присоединилась к траурной вахте. В Калмыкии проводится акция «Память на все времена». На линейке в третьей столичной школе, посвящённой этой скорбной дате, собрались более 300 ребят.

Пришли в этот день встретиться с ними и наши земляки, чья жизнь связана и посвящена борьбе с таким бесчеловечным явлением как терроризм. Он не знает границ и постоянно ищет своих сторонников. Быть острожными и не попадать в сети его изощрённых вербовщиков – таким был главный призыв гостей.



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