В прокуратуре день приема для предпринимателей

В прокуратуре будет проведен Всероссийский день приема предпринимателей по вопросам защиты их законных прав и интересов. Рассматривать обращения и заявления будет глава республиканского ведомства Роман Тютюник.



В этот день представители бизнес-сообщества могут также обратиться в прокуратуру районов. По результатам будут приняты незамедлительные меры по пресечению незаконных действий соответствующих органов. В прокуратуре будет проведен Всероссийский день приема предпринимателей по вопросам защиты их законных прав и интересов. Рассматривать обращения и заявления будет глава республиканского ведомства Роман Тютюник.В этот день представители бизнес-сообщества могут также обратиться в прокуратуру районов. По результатам будут приняты незамедлительные меры по пресечению незаконных действий соответствующих органов.



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