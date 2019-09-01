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Сегодня, 12:36

В прокуратуре день приема для предпринимателей


В прокуратуре будет проведен Всероссийский день приема предпринимателей по вопросам защиты их законных прав и интересов. Рассматривать обращения и заявления будет глава республиканского ведомства Роман Тютюник.

В этот день представители бизнес-сообщества могут также обратиться в прокуратуру районов. По результатам будут приняты незамедлительные меры по пресечению незаконных действий соответствующих органов.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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