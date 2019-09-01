ЕГЭ для не прошедших аттестацию

Учащиеся, не прошедшие итоговую аттестацию после 11 класса и те, кто получил неудовлетворительный результат по одному или двум обязательным предметам пишут ЕГЭ по русскому языку.



А 6 сентября им предстоит испытание по математике базового уровня. На 20-е сентября запланирован резервный день. Учащиеся, не прошедшие итоговую аттестацию после 11 класса и те, кто получил неудовлетворительный результат по одному или двум обязательным предметам пишут ЕГЭ по русскому языку.А 6 сентября им предстоит испытание по математике базового уровня. На 20-е сентября запланирован резервный день.



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