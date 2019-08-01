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Вчера, 18:11

В Ики-Буруле завершено строительство парка


У икибурульцев появилось любимое место общего досуга. Малый парк - именно так называют его местные жители - стал центром притяжения для малышей и взрослых. По вечерам там собирается весь посёлок.

Завершены работы на 7 тысячах квадратных метрах, где расположился любимый икибурульцами малый парк. Каждый вечер вся эта территория становится средоточием жизни посёлка.

Удобные скамьи и урны, красивые цветные тротуарные дорожки, тщательно продуманная система освещения и удобный роллердром для любителей активного отдыха. Дизайн-проект этого парка в центре посёлка Ики-Бурул был разработан с учётом пожеланий жителей района. В голосовании приняло участие более тысячи человек.

Три установленные ранее композиции – скульптура «Мальчики, играющие в альчики», Статуя Цаган Аав и стела памяти чернобыльцев – гармонично вписались во вновь созданный ансамбль. Теперь здесь фонтан, уютная ротонда, детская площадка и тренажёры для желающих заниматься спортом. К слову, они никогда не простаивают.

Работы стартовали в 2018 году и проходили в 2 этапа. Напомню, что в 2019 году в реализации проекта формирования комфортной городской среды принимают участие 7 муниципальных образований: города Лагань, Элиста, Городовиковск, посёлок Ики-Бурул, сёла Приютное, Цаган-Аман, Воробьёвка.

В ответственном ведомстве подчеркнули, что республика будет активно повышать комфортность городской среды. В Ики-Буруле, к примеру, уже готовится необходимая документация для участия в программах и проектах, которые запланированы до 2024-го. Президент обозначил их в мае прошлого года в указе «О национальных проектах и стратегических задачах развития России».



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