В Элисте продолжается ремонт дорог

Продолжается ремонт дорог по улице Сухэ- Батора. Данный участок проходит через социально – значимые объекты столицы. В эти дни дорожники укладывают выравнивающий слой асфальтобетона.



Уложено более тысячи квадратных метров нового дорожного покрытия. Уже обустроены тротуары, остановочные площадки, выполнены работы по уширению проезжей части. В ближайшие дни подрядчик начнет обустройство парковочной зоны вблизи средней школы номер 17 и Академии борьбы.



Напомню, что ремонтные работы выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в этом году планируется привести в нормативное состояние более 13 километров дорог городской агломерации. Продолжается ремонт дорог по улице Сухэ- Батора. Данный участок проходит через социально – значимые объекты столицы. В эти дни дорожники укладывают выравнивающий слой асфальтобетона.Уложено более тысячи квадратных метров нового дорожного покрытия. Уже обустроены тротуары, остановочные площадки, выполнены работы по уширению проезжей части. В ближайшие дни подрядчик начнет обустройство парковочной зоны вблизи средней школы номер 17 и Академии борьбы.Напомню, что ремонтные работы выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в этом году планируется привести в нормативное состояние более 13 километров дорог городской агломерации.



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