В заповеднике «Черные земли» - новые туристические маршруты

В этом году в заповеднике «Черные земли» открылись новые туристические маршруты и возможности. А для профессионалов, специализирующихся на видеосъемке дикой природы и животных обустроены специальные укрытия.



Здесь уже побывали опытные операторы. Их уникальные кадры вы сейчас видите. Во многом это стало возможным благодаря программе по расчистке канала. Прежде он был забит песками.



Как сообщил сегодня директор заказника, теперь вода идёт по границе заповедника, и сайгаки скапливаются в охраняемой зоне на водоемах. Именно там и на переправах установлены точки наблюдения. Нынешний год знаменателен ещё одним событием. В этом году в заповеднике «Черные земли» открылись новые туристические маршруты и возможности. А для профессионалов, специализирующихся на видеосъемке дикой природы и животных обустроены специальные укрытия.Здесь уже побывали опытные операторы. Их уникальные кадры вы сейчас видите. Во многом это стало возможным благодаря программе по расчистке канала. Прежде он был забит песками.Как сообщил сегодня директор заказника, теперь вода идёт по границе заповедника, и сайгаки скапливаются в охраняемой зоне на водоемах. Именно там и на переправах установлены точки наблюдения. Нынешний год знаменателен ещё одним событием.



Смотреть полный выпуск новостей



