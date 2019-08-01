Два многоэтажных дома для обманутых дольщиков

До конца 2020 года в Элисте будут введены в эксплуатацию две многоэтажки для обманутых дольщиков. Планируют завершить возведение дома номер 50 в 9 микрорайона столицы и по улице Веткаловой. Строительно-монтажные работы инвестором будут возобновлены в начале следующего года.



Этот 100-квартирный долгострой в 9 микрорайоне столицы - один из первых, проблема которого решена. Обманутые дольщики несколько лет пытались отстоять свои права, так как возведение объекта было заморожено.



В их числе и Нина Санжикова. Ключи от новой однокомнатной квартиры она получила только в июле. Передача права собственности на жилье дольщикам будет осуществлена в рамках процедуры банкротства застройщика.



6 процентов. Такова готовность дома по адресу Ленина 329. Здесь работы были приостановлены на стадии возведения фундамента. В отношении застройщика возбуждено уголовное дело. Возобновление строительства объекта было нецелесообразным в силу низкого процента его готовности.



В этом году 11 обманутым дольщикам выплатили денежную компенсацию на общую сумму более 7 миллионов рублей. Ранее восстановили свои права еще 7 граждан, пострадавших из-за того же недобросовестного директора стройфирмы.



Проблемными остаются еще два долгостроя, по которым числятся 143 пострадавших – это 152 –квартирный дом в девятом микрорайоне, а также многоэтажка по улице Веткаловой 85. Они будут введены в эксплуатацию до конца следующего года при участии федерального фонда защиты прав, участников долевого строительства.



Такое решение было принято в ходе визита в июне в степной регион, заместителя председателя Правительства России Виталия Мутко. Сегодня в прокуратуре республики проверяют выполнение плана-графика «дорожной карты» по восстановлению нарушенных прав обманутых дольщиков.



За четыре года в отношении недобросовестных застройщиков возбуждено 5 уголовных дел. Кроме того, прокуроры внимательно отслеживают текущие стройки - чтобы все права будущих новоселов были соблюдены.



В настоящее время подготовлен проект постановления Правительства России для запуска процедуры взаимодействия между Федеральным и республиканским фондами. После его утверждения будет заключено соответствующее соглашение о финансировании завершения строительства двух «проблемных» объектов в республике. До конца 2020 года в Элисте будут введены в эксплуатацию две многоэтажки для обманутых дольщиков. Планируют завершить возведение дома номер 50 в 9 микрорайона столицы и по улице Веткаловой. Строительно-монтажные работы инвестором будут возобновлены в начале следующего года.Этот 100-квартирный долгострой в 9 микрорайоне столицы - один из первых, проблема которого решена. Обманутые дольщики несколько лет пытались отстоять свои права, так как возведение объекта было заморожено.В их числе и Нина Санжикова. Ключи от новой однокомнатной квартиры она получила только в июле. Передача права собственности на жилье дольщикам будет осуществлена в рамках процедуры банкротства застройщика.6 процентов. Такова готовность дома по адресу Ленина 329. Здесь работы были приостановлены на стадии возведения фундамента. В отношении застройщика возбуждено уголовное дело. Возобновление строительства объекта было нецелесообразным в силу низкого процента его готовности.В этом году 11 обманутым дольщикам выплатили денежную компенсацию на общую сумму более 7 миллионов рублей. Ранее восстановили свои права еще 7 граждан, пострадавших из-за того же недобросовестного директора стройфирмы.Проблемными остаются еще два долгостроя, по которым числятся 143 пострадавших – это 152 –квартирный дом в девятом микрорайоне, а также многоэтажка по улице Веткаловой 85. Они будут введены в эксплуатацию до конца следующего года при участии федерального фонда защиты прав, участников долевого строительства.Такое решение было принято в ходе визита в июне в степной регион, заместителя председателя Правительства России Виталия Мутко. Сегодня в прокуратуре республики проверяют выполнение плана-графика «дорожной карты» по восстановлению нарушенных прав обманутых дольщиков.За четыре года в отношении недобросовестных застройщиков возбуждено 5 уголовных дел. Кроме того, прокуроры внимательно отслеживают текущие стройки - чтобы все права будущих новоселов были соблюдены.В настоящее время подготовлен проект постановления Правительства России для запуска процедуры взаимодействия между Федеральным и республиканским фондами. После его утверждения будет заключено соответствующее соглашение о финансировании завершения строительства двух «проблемных» объектов в республике.



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