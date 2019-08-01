В Калмыкии стартует проект «Яндекс.Лицей»

В Калмыкии стартует новый образовательный проект «Яндекс.Лицей». Топовая IT компания открывает более 300 площадок в 132 городах России и Казахстана.



В степной столице их будет две: в Русской национальной и Элистинской классической гимназиях. Для работы с ребятами уже определены 4 педагога. А отбор школьников разделён на 2 этапа. Сегодня начинается онлайн тестирование. Затем предстоит собеседование. Занятия начнутся в октябре. В Калмыкии стартует новый образовательный проект «Яндекс.Лицей». Топовая IT компания открывает более 300 площадок в 132 городах России и Казахстана.В степной столице их будет две: в Русской национальной и Элистинской классической гимназиях. Для работы с ребятами уже определены 4 педагога. А отбор школьников разделён на 2 этапа. Сегодня начинается онлайн тестирование. Затем предстоит собеседование. Занятия начнутся в октябре.



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