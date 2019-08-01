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Вчера, 15:53

В Калмыкии стартует проект «Яндекс.Лицей»


В Калмыкии стартует новый образовательный проект «Яндекс.Лицей». Топовая IT компания открывает более 300 площадок в 132 городах России и Казахстана.

В степной столице их будет две: в Русской национальной и Элистинской классической гимназиях. Для работы с ребятами уже определены 4 педагога. А отбор школьников разделён на 2 этапа. Сегодня начинается онлайн тестирование. Затем предстоит собеседование. Занятия начнутся в октябре.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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