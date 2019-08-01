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Вчера, 18:22

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку школ


В Калмыкию поступила первая партия вакцины против гриппа. Уже начинается прививочная кампания для взрослого населения, охват детей начнется чуть позже, в начале сентября.

Об этом сегодня в студии интерактивной программы «Здесь и сейчас» на «Радио России - Калмыкия» сообщила руководитель управления Роспотребнадзора Светлана Конушева. Говорили и о росте числа заболеваний, передаваемых воздушно-капельным путем.

В частности, более чем в два раза увеличилось количество больных коклюшем и скарлатиной. За 7 месяцев зафиксировано 18 случаев бруцеллеза. Уменьшилось число больных ветряной оспой, пневмонией и туберкулезом.

В преддверии начала учебного года специалисты надзорного органа проверили более 90 образовательных учреждений. Эпидемиологи участвовали в плановой приемке школ, согласовывали расписание школьных занятий и меню для учащихся.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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