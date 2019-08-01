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Вчера, 18:10

В КалмГУ прошло итоговое совещание


В Калмыцком госуниверситете на августовском совещании подведены итоги и намечены планы на новый учебный год. КалмГУ прочно удерживает позиции опорного ВУЗа в стране.

Открыты новые учебные направления, активно расширяется география студентов и преподавателей, заметно увеличилось присутствие калмыцкого ВУЗа за пределами России. Он в числе флагманов экспорта российского образования.

Профессорско-преподавательский состав не только подвел предварительные итоги года, но и обсудил предстоящие события. В том числе участие университета в праздновании 100-летия автономии Калмыкии в 2020-ом году. Здесь же свои заслуженные награды получили сотрудники КалмГУ. Более 30 человек были удостоены званий, грамот и благодарностей.



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