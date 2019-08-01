Инспекторы Россельхознадзора выявили нарушения

На 7 суток приостановлена деятельность убойного пункта на территории Сарпинского района, принадлежащего индивидуальному предпринимателю.



Инспекторы Россельхознадзора при проверке объекта выявили нарушения ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Также на предприятии отсутствовали акты на проведение всех этих мероприятий, в том числе дезинфекции. На 7 суток приостановлена деятельность убойного пункта на территории Сарпинского района, принадлежащего индивидуальному предпринимателю.Инспекторы Россельхознадзора при проверке объекта выявили нарушения ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Также на предприятии отсутствовали акты на проведение всех этих мероприятий, в том числе дезинфекции.



Смотреть полный выпуск новостей



