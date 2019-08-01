Представители Избиркома сообщили данные по электорату

Представители Избиркома Калмыкии сообщили журналистам данные по электорату. На 1 января в списке - чуть более 206 тысяч человек.



Как и в предыдущие годы, на нынешних выборах вводится такой механизм как «Мобильный избиратель», позволяющий голосовать по месту нахождения. Заявление можно направлять в Территориальные комиссии, МФЦ или через портал Госуслуг до 4 сентября. На сегодня уже обратились 234 человека. А с 28 августа – заявления принимают еще и участковые комиссии.



Кроме того, в список избирателей включены 16 заявителей, не имеющих прописки в регионе, но зарегистрированных по месту пребывания в Калмыкии не позднее 7 июня текущего года. Говорили также о нововведении. О цифровых участках в Москве. Их будет 30. В списке избирателей уже 32 фамилии.



А руководитель аппарата республиканского Избиркома Елена Поджиева рассказала о серии печатных материалов, подготовленных для информирования избирателей. Это плакаты, буклеты, видеоролики, баннеры. Представители Избиркома Калмыкии сообщили журналистам данные по электорату. На 1 января в списке - чуть более 206 тысяч человек.Как и в предыдущие годы, на нынешних выборах вводится такой механизм как «Мобильный избиратель», позволяющий голосовать по месту нахождения. Заявление можно направлять в Территориальные комиссии, МФЦ или через портал Госуслуг до 4 сентября. На сегодня уже обратились 234 человека. А с 28 августа – заявления принимают еще и участковые комиссии.Кроме того, в список избирателей включены 16 заявителей, не имеющих прописки в регионе, но зарегистрированных по месту пребывания в Калмыкии не позднее 7 июня текущего года. Говорили также о нововведении. О цифровых участках в Москве. Их будет 30. В списке избирателей уже 32 фамилии.А руководитель аппарата республиканского Избиркома Елена Поджиева рассказала о серии печатных материалов, подготовленных для информирования избирателей. Это плакаты, буклеты, видеоролики, баннеры.



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