Православные отмечают праздник - Спас Нерукотворный

Сегодня по церковному календарю праздник - Спас Нерукотворный. Это особый тип изображения Христа, представляющий его лик на платке и на глиняной доске.



По преданию, нерукотворный образ появился на полотенце, после того как Иисус вытер им лицо. Сегодня в казанском кафедральном соборе состоялось праздничное богослужение и освящение воды. Этот день также известен как хлебный или ореховый спас. Сегодня по церковному календарю праздник - Спас Нерукотворный. Это особый тип изображения Христа, представляющий его лик на платке и на глиняной доске.По преданию, нерукотворный образ появился на полотенце, после того как Иисус вытер им лицо. Сегодня в казанском кафедральном соборе состоялось праздничное богослужение и освящение воды. Этот день также известен как хлебный или ореховый спас.



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