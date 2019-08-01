Уроженка Калмыкии в числе лучших танкистов мира. Наводчик - оператор Гиляна Корнеева и ее экипаж принесли победу сборной России на Армейских международных играх. Соревнования проходили на подмосковском полигоне «Алабино».



Так скромно участник танкового биатлона Гиляна Корнеева говорит о победе своего экипажа. Все делали, как учили на тренировках. Поразив все мишени, финишировали без штрафных очков и заняли первое место, с прекрасным результатом – 16 минут 8 секунд. Причем впервые в истории конкурса в состязаниях принимали участие женские танковые расчеты, отмечает Гиляна.



Дело, которым ты занимаешься, надо делать с любовью и душой, тогда все получится, продолжает младший сержант Корнеева. С детства мечтала стать врачом. Окончив медицинский колледж в северной столице, подписала контракт с воинской частью, где по сей день занимается любимым делом. Сейчас Гиляна проводит отпуск в Калмыкии, с нетерпеньем ждала встречи с семьей. Кстати, именно родные были главными вдохновителями и отчаянными болельщиками.



Родственники, да и сама Гиляна понимали, какая ответственность ложится на ее хрупкие плечи. Она не могла подвести ни себя, ни свою команду, а тем более страну. Сейчас младший сержант Корнеева бережно хранит форму, в которой ей выпала честь защищать Россию.



А за чашкой чая сестры вспоминают детство, делятся секретами, обсуждают профессиональные успехи. Им всегда есть о чем поговорить. Только в кругу родных и близких людей она может быть нежной и хрупкой. Впереди еще много задач, которые потребуют сил, терпения. И смелости. Уроженка Калмыкии в числе лучших танкистов мира. Наводчик - оператор Гиляна Корнеева и ее экипаж принесли победу сборной России на Армейских международных играх. Соревнования проходили на подмосковском полигоне «Алабино».Так скромно участник танкового биатлона Гиляна Корнеева говорит о победе своего экипажа. Все делали, как учили на тренировках. Поразив все мишени, финишировали без штрафных очков и заняли первое место, с прекрасным результатом – 16 минут 8 секунд. Причем впервые в истории конкурса в состязаниях принимали участие женские танковые расчеты, отмечает Гиляна.Дело, которым ты занимаешься, надо делать с любовью и душой, тогда все получится, продолжает младший сержант Корнеева. С детства мечтала стать врачом. Окончив медицинский колледж в северной столице, подписала контракт с воинской частью, где по сей день занимается любимым делом. Сейчас Гиляна проводит отпуск в Калмыкии, с нетерпеньем ждала встречи с семьей. Кстати, именно родные были главными вдохновителями и отчаянными болельщиками.Родственники, да и сама Гиляна понимали, какая ответственность ложится на ее хрупкие плечи. Она не могла подвести ни себя, ни свою команду, а тем более страну. Сейчас младший сержант Корнеева бережно хранит форму, в которой ей выпала честь защищать Россию.А за чашкой чая сестры вспоминают детство, делятся секретами, обсуждают профессиональные успехи. Им всегда есть о чем поговорить. Только в кругу родных и близких людей она может быть нежной и хрупкой. Впереди еще много задач, которые потребуют сил, терпения. И смелости.



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