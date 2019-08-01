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Вчера, 13:01

Модернизация республиканской больницы


Модернизация республиканской больницы Завершающий этап ремонта республиканской больницы запланирован на 2020 год. Он включает в себя модернизацию прачечного, материально-технического и пищевого блока, а также территории, на которой расположены 2 КПП.

Модернизация главной республиканской лечебницы будет идти в рамках национального проекта «Здравоохранение», который детально расписан до 2030 года. В настоящее время идёт ремонт административно-хозяйственного корпуса, девяти операционных, включая их техническое переоснащение современным оборудованием. Модернизируется отделение лучевой диагностики, баклаборатория, аптека, где сегодня изготавливаются препараты, необходимые для лечения пациентов учреждения.

Кроме того, большим подспорьем для медиков станет Центр оказания амбулаторной онкологической помощи. Подробно о перспективах и уже имеющихся возможностях единственного многопрофильного учреждения Калмыкии, где оказывается первичная медико-санитарная и специализированная в том числе высокотехнологичная помощь по почти 30 направлениям, рассказал главный врач Санал Манджиев.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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