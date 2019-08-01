Стали известны победители грантов в сфере туризма

Определены победители на получение грантов в сфере туризма. Напомним, правительство Калмыкии на текущий год учредила финансовую поддержку в сумме 2 млн. 200 тыс. рублей.



В июле профильным ведомством был объявлен конкурсный отбор, а 23 августа на итоговом заседании комиссия определила победителей.



Первое место присуждено индивидуальному предпринимателю Владимиру Бадмаеву за проект «Обустройство рекреационной зоны озера Большое Яшалтинское». Сумма гранта - 900 тыс. рублей. 2 место и 800 тыс. рублей – региональной общественной организации «Нутг», занявший третье место проект «Туристский этноцентр «Золотая Орда» претендует на 500 тыс. рублей. Определены победители на получение грантов в сфере туризма. Напомним, правительство Калмыкии на текущий год учредила финансовую поддержку в сумме 2 млн. 200 тыс. рублей.В июле профильным ведомством был объявлен конкурсный отбор, а 23 августа на итоговом заседании комиссия определила победителей.Первое место присуждено индивидуальному предпринимателю Владимиру Бадмаеву за проект «Обустройство рекреационной зоны озера Большое Яшалтинское». Сумма гранта - 900 тыс. рублей. 2 место и 800 тыс. рублей – региональной общественной организации «Нутг», занявший третье место проект «Туристский этноцентр «Золотая Орда» претендует на 500 тыс. рублей.



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