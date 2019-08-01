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Вчера, 18:13

Подведены итоги учебного года


«Учитель 21 века: стратегия успеха». Под таким названием сегодня педагогическое сообщество третьей столичной школы собралось на традиционную августовскую конференцию.

Учителя подвели итоги прошлого года и наметили перспективы развития на нынешний. Беседа проходила в необычном формате – коуч – сессии. Спикерами выступали молодые, нацеленные на успех люди. Также говорили о педагогических методиках, технологиях.



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