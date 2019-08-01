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Вчера, 13:12

В Элисте состоялся концерт домбристов


В Элисте состоялся отчетный концерт домбристов, которые завершили курс обучения по игре на национальном инструменте. А это почти 90 человек. Они показали то, чему научились за два месяца.

Калмыцкая домбра, которая притягивает красотой звучания, заинтересовала в основном молодое поколение. По их словам, это дает возможность разучивать песни в том варианте, в котором исполняли их наши предки. А заодно узнали много интересного из истории национального искусства.

Кстати, центральный хурул впервые организовал бесплатные курсы по обучению игры на домбре под руководством народного артиста Калмыкии Арслана Шавгурова. Ну, а концерт показал, что интерес к национальному инструменту калмыков не угас. И не важно, есть у вас музыкальное образование или нет. Главное желание.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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