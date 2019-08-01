В Элисте состоялся концерт домбристов

В Элисте состоялся отчетный концерт домбристов, которые завершили курс обучения по игре на национальном инструменте. А это почти 90 человек. Они показали то, чему научились за два месяца.



Калмыцкая домбра, которая притягивает красотой звучания, заинтересовала в основном молодое поколение. По их словам, это дает возможность разучивать песни в том варианте, в котором исполняли их наши предки. А заодно узнали много интересного из истории национального искусства.



Кстати, центральный хурул впервые организовал бесплатные курсы по обучению игры на домбре под руководством народного артиста Калмыкии Арслана Шавгурова. Ну, а концерт показал, что интерес к национальному инструменту калмыков не угас. И не важно, есть у вас музыкальное образование или нет. Главное желание. В Элисте состоялся отчетный концерт домбристов, которые завершили курс обучения по игре на национальном инструменте. А это почти 90 человек. Они показали то, чему научились за два месяца.Калмыцкая домбра, которая притягивает красотой звучания, заинтересовала в основном молодое поколение. По их словам, это дает возможность разучивать песни в том варианте, в котором исполняли их наши предки. А заодно узнали много интересного из истории национального искусства.Кстати, центральный хурул впервые организовал бесплатные курсы по обучению игры на домбре под руководством народного артиста Калмыкии Арслана Шавгурова. Ну, а концерт показал, что интерес к национальному инструменту калмыков не угас. И не важно, есть у вас музыкальное образование или нет. Главное желание.



Смотреть полный выпуск новостей



