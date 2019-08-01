Сегодня православные верующие отмечают один из великих праздников - Успение Пресвятой Богородицы. С утра в Казанском кафедральном соборе состоялось праздничное богослужение.



Архиепископ Калмыцкий и Элистинский Юстиниан поздравил всех с праздником и пояснил, что ни одна молитва к Матери Божьей не остается без ответа. Богородица всегда приходит на помощь. До наступления праздника Успения христиане держат двухнедельный пост.



А накануне вечером архиепископ Юстиниан совершил всенощное бдение и был совершен Чин Погребения Пресвятой Богородицы. А вечером вокруг храма состоится крестный ход. Сегодня православные верующие отмечают один из великих праздников - Успение Пресвятой Богородицы. С утра в Казанском кафедральном соборе состоялось праздничное богослужение.Архиепископ Калмыцкий и Элистинский Юстиниан поздравил всех с праздником и пояснил, что ни одна молитва к Матери Божьей не остается без ответа. Богородица всегда приходит на помощь. До наступления праздника Успения христиане держат двухнедельный пост.А накануне вечером архиепископ Юстиниан совершил всенощное бдение и был совершен Чин Погребения Пресвятой Богородицы. А вечером вокруг храма состоится крестный ход.



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