День ойратской славы

С инициативой сделать 1 сентября Днем ойратской славы выступили ученые, историки, представители общественных организаций, в частности, центра развития современной ойратской культуры «Тенгрин уйдл».



Как было озвучено, в этот день в 1449 году 20-тысячный корпус под командованием Эсэн-хана разгромил полумиллионную армию династии Мин. Ойраты не имели преимущества ни в количестве, ни в технике. И только сила духа помогла одолеть соперника.



Это пример для подрастающего поколения, отметили ученые, которые собрались за круглым столом по поручению руководителя региона Бату Хасикова. Кстати, в китайской историографии этот день принято называть «Тумусской катастрофой». С инициативой сделать 1 сентября Днем ойратской славы выступили ученые, историки, представители общественных организаций, в частности, центра развития современной ойратской культуры «Тенгрин уйдл».Как было озвучено, в этот день в 1449 году 20-тысячный корпус под командованием Эсэн-хана разгромил полумиллионную армию династии Мин. Ойраты не имели преимущества ни в количестве, ни в технике. И только сила духа помогла одолеть соперника.Это пример для подрастающего поколения, отметили ученые, которые собрались за круглым столом по поручению руководителя региона Бату Хасикова. Кстати, в китайской историографии этот день принято называть «Тумусской катастрофой».



Смотреть полный выпуск новостей



