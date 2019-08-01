ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 12:59

День ойратской славы


С инициативой сделать 1 сентября Днем ойратской славы выступили ученые, историки, представители общественных организаций, в частности, центра развития современной ойратской культуры «Тенгрин уйдл».

Как было озвучено, в этот день в 1449 году 20-тысячный корпус под командованием Эсэн-хана разгромил полумиллионную армию династии Мин. Ойраты не имели преимущества ни в количестве, ни в технике. И только сила духа помогла одолеть соперника.

Это пример для подрастающего поколения, отметили ученые, которые собрались за круглым столом по поручению руководителя региона Бату Хасикова. Кстати, в китайской историографии этот день принято называть «Тумусской катастрофой».



Другие новости по теме:

  • Сегодня - День воинской славы России
  • 2 февраля – День воинской славы России
  • Cудейский корпус собрался за круглым столом
  • Сегодня отмечается День воинской славы России
  • В Элисте издан «Указатель тем калмыцкой и синьцзян-ойратской версии эпоса «Джангар»
  • В Элисте пройдет научная конференция по ойратской письменности
  • В Элисте пройдет научная конференция по ойратской письменности
  • Сегодня День воинской славы России
  • Сегодня День воинской славы России
  • Театр танца Калмыкии принял участие в 1 фестивале ойратской культуры и искусства

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Август 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34