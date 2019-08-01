Парк Победы преобразится по новому

В рамках программы по благоустройству общественных территорий в Элисте ведутся ремонтные работы на двух объектах: парк победы в 7 микрорайоне и Аллея у дома правительства.



К концу ноября завершатся работы по благоустройству этих объектов. Они были выбраны элистинцами. И эта практика, сообщили в столичной мэрии, будет продолжена.



В эти дни идет демонтаж асфальтного покрытия в Парке Победы в 7 микрорайоне. Оно будет заменено на тротуарную плитку и весь парковый ансамбль – это почти 22 тысячи квадратных метров - примет совершенно другой вид.



Две памятные стелы с датами знаменательных сражений Великой Отечественной войны будут встречать гостей на входе и одну установят в центральной части. Утверждённый план благоустройства включает в себя и площадку для детей, и эффектное ночное освещение и многое другое. Общая сумма затрат на преображение этой рекреационной зоны города составит 28 млн рублей.



Параллельно преображается и Аллея у дома правительства. Знаменитый фонтан «Мальчик и дракон» останется в неизменном виде. А вот прилегающая территория обещает изменится до неузнаваемости. Работы здесь разделены на два этапа.



Сейчас идёт первый - демонтаж плиточного покрытия вокруг фонтана, его облицовочной плитки и вывоз строительного мусора. После полного преображения этой зоны приступят к благоустройству аллеи от Пагоды семи дней до улицы Номто Очирова.



Здесь предусмотрена возможность для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения. В администрации планируют максимально продумать удобства для горожан. Сейчас обсуждается возможно установки здесь скамеек с устройствами для подзарядки мобильных телефонов.



Оба объекта были выбраны элистинцами в ходе рейтингового голосования в феврале. Работы начались в июле и по плану должны быть завершены уже в конце ноября. Такая возможность у городской администрации появилась благодаря участию в Национальном проекте «Формирование комфортной городской среды».



В общей сложности на их реализацию из федерального, республиканского и муниципального бюджетов предусмотрено 47 млн рублей. В столичной мэрии сообщили, что вплоть до 2024 года наш город будет участвовать в этой программе. И ежегодно будут благоустраиваться, примерно, два новых объекта. В рамках программы по благоустройству общественных территорий в Элисте ведутся ремонтные работы на двух объектах: парк победы в 7 микрорайоне и Аллея у дома правительства.К концу ноября завершатся работы по благоустройству этих объектов. Они были выбраны элистинцами. И эта практика, сообщили в столичной мэрии, будет продолжена.В эти дни идет демонтаж асфальтного покрытия в Парке Победы в 7 микрорайоне. Оно будет заменено на тротуарную плитку и весь парковый ансамбль – это почти 22 тысячи квадратных метров - примет совершенно другой вид.Две памятные стелы с датами знаменательных сражений Великой Отечественной войны будут встречать гостей на входе и одну установят в центральной части. Утверждённый план благоустройства включает в себя и площадку для детей, и эффектное ночное освещение и многое другое. Общая сумма затрат на преображение этой рекреационной зоны города составит 28 млн рублей.Параллельно преображается и Аллея у дома правительства. Знаменитый фонтан «Мальчик и дракон» останется в неизменном виде. А вот прилегающая территория обещает изменится до неузнаваемости. Работы здесь разделены на два этапа.Сейчас идёт первый - демонтаж плиточного покрытия вокруг фонтана, его облицовочной плитки и вывоз строительного мусора. После полного преображения этой зоны приступят к благоустройству аллеи от Пагоды семи дней до улицы Номто Очирова.Здесь предусмотрена возможность для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения. В администрации планируют максимально продумать удобства для горожан. Сейчас обсуждается возможно установки здесь скамеек с устройствами для подзарядки мобильных телефонов.Оба объекта были выбраны элистинцами в ходе рейтингового голосования в феврале. Работы начались в июле и по плану должны быть завершены уже в конце ноября. Такая возможность у городской администрации появилась благодаря участию в Национальном проекте «Формирование комфортной городской среды».В общей сложности на их реализацию из федерального, республиканского и муниципального бюджетов предусмотрено 47 млн рублей. В столичной мэрии сообщили, что вплоть до 2024 года наш город будет участвовать в этой программе. И ежегодно будут благоустраиваться, примерно, два новых объекта.



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