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Вчера, 12:30

Разрушенный кинотеатр представляет угрозу


Активисты Общероссийского Народного фронта бьют тревогу! Письмо, в котором содержится убедительная просьба жителей 4-го микрорайона демонтировать заброшенное здание, направлено в администрацию Элисты.

Бывший летний кинотеатр находится в разрушенном состоянии, и представляет угрозу для тех, кто часто наведывается в эти развалины. По словам жильцов соседних многоэтажек, днем здесь собираются подростки, вечером – это место становится пристанищем для асоциальных граждан, превративших его в мусоросборник.

Здесь также происходят пожары. А рядом с объектом находятся газораспределительные станции высокого давления.



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