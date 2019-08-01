Разрушенный кинотеатр представляет угрозу

Активисты Общероссийского Народного фронта бьют тревогу! Письмо, в котором содержится убедительная просьба жителей 4-го микрорайона демонтировать заброшенное здание, направлено в администрацию Элисты.



Бывший летний кинотеатр находится в разрушенном состоянии, и представляет угрозу для тех, кто часто наведывается в эти развалины. По словам жильцов соседних многоэтажек, днем здесь собираются подростки, вечером – это место становится пристанищем для асоциальных граждан, превративших его в мусоросборник.



Здесь также происходят пожары. А рядом с объектом находятся газораспределительные станции высокого давления. Активисты Общероссийского Народного фронта бьют тревогу! Письмо, в котором содержится убедительная просьба жителей 4-го микрорайона демонтировать заброшенное здание, направлено в администрацию Элисты.Бывший летний кинотеатр находится в разрушенном состоянии, и представляет угрозу для тех, кто часто наведывается в эти развалины. По словам жильцов соседних многоэтажек, днем здесь собираются подростки, вечером – это место становится пристанищем для асоциальных граждан, превративших его в мусоросборник.Здесь также происходят пожары. А рядом с объектом находятся газораспределительные станции высокого давления.



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