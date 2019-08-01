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Сегодня, 18:05

На здравоохранение Калмыкии выделены средства из федерального бюджета


Власти Калмыкии рассчитывают получить до 2024 года из федерального бюджета более двух с половиной миллиарда рублей на реализацию нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщил руководитель региона Бату Хасиков в интервью одному из информационных агентств России.

Средства будут направлены на развитие первичной медико-санитарной помощи, на оснащение современным оборудованием медучреждений, на привлечение кадров, снижение заболеваемости сердечно-сосудистого спектра, борьбу с онкологией.

О ситуации в здравоохранении Калмыкии на сегодняшний день в интервью Вестям рассказали профильный министр, а также известный хирург Бадма Башанкаев. Он проведет 31 августа вебинар на тему раковых заболеваний, в частности о ранней диагностике. Около 60 специалистов со всей республики примут в нем участие.



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