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Сегодня, 17:58

Миграционная служба России готовится к юбилею


Сегодня 99 лет со дня основания калмыцкой полиции, а 11 сентября миграционная служба России готовится отметить 300-летний юбилей. За этот период подразделение прошло непростой путь.

На сегодняшний день они осуществляют не только контроль внешней миграции, но и организацию паспортного и регистрационного учёта населения, решение вопросов предоставления гражданства, организацию трудовой миграции, разрешительно-визовую работу, предоставление госуслуг.

В Калмыкии служба представлена 14 подразделениями на районном уровне и региональным. Опытный коллектив калмыцкого отделения успешно справляется с поставленной перед ним задачей, быстро ориентируется во всех нововведениях и формах работы с гражданами.



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