Завершаются работы по благоустройству Элисты

К концу ноября завершатся работы по благоустройству двух объектов на территории столицы. В эти дни идет демонтаж асфальтного покрытия в Парке Победы в 7 микрорайоне Элисты.



Оно будет заменено на тротуарную плитку и весь парковый ансамбль примет совершенно другой вид. Параллельно преображается и Аллея у дома правительства. Оба объекта были выбраны элистинцами в ходе рейтингового голосования в феврале текущего года.



Работы на них начались в июле и по плану должны быть завершены уже в конце ноября. Такая возможность у городской администрации появилась благодаря участию в Национальном проекте «Формирование комфортной городской среды». В общей сложности на их реализацию из федерального, республиканского и муниципального бюджетов предусмотрено 47 млн рублей. К концу ноября завершатся работы по благоустройству двух объектов на территории столицы. В эти дни идет демонтаж асфальтного покрытия в Парке Победы в 7 микрорайоне Элисты.Оно будет заменено на тротуарную плитку и весь парковый ансамбль примет совершенно другой вид. Параллельно преображается и Аллея у дома правительства. Оба объекта были выбраны элистинцами в ходе рейтингового голосования в феврале текущего года.Работы на них начались в июле и по плану должны быть завершены уже в конце ноября. Такая возможность у городской администрации появилась благодаря участию в Национальном проекте «Формирование комфортной городской среды». В общей сложности на их реализацию из федерального, республиканского и муниципального бюджетов предусмотрено 47 млн рублей.



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