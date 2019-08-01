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Сегодня, 15:21

Завершаются работы по благоустройству Элисты


К концу ноября завершатся работы по благоустройству двух объектов на территории столицы. В эти дни идет демонтаж асфальтного покрытия в Парке Победы в 7 микрорайоне Элисты.

Оно будет заменено на тротуарную плитку и весь парковый ансамбль примет совершенно другой вид. Параллельно преображается и Аллея у дома правительства. Оба объекта были выбраны элистинцами в ходе рейтингового голосования в феврале текущего года.

Работы на них начались в июле и по плану должны быть завершены уже в конце ноября. Такая возможность у городской администрации появилась благодаря участию в Национальном проекте «Формирование комфортной городской среды». В общей сложности на их реализацию из федерального, республиканского и муниципального бюджетов предусмотрено 47 млн рублей.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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