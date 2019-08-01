27 августа – День российского кино. С 1908 года, когда состоялся показ первого отечественного фильма, этот праздник неоднократно менял название.



Но суть его одна – объединить всех кинематографистов страны. В их числе и представители Калмыкии. Современный кинематограф – это триумфатор международных фестивалей Элла Манджеева и ее получившая мировое признание лента Чайки. А также Эльзята Манджиева, автор сценария фильма «Небесный верблюд».



Вспоминается и легендарная картина «Гадание на бараньей лопатке» с Цереном Цатхлановым в главной роли и сценаристом Олегом Манджиевом. Киноистория Калмыкии берет начало с 20-х годов, когда на всесоюзном экране не раз блистал Зула Нохашкиев.



Среди тех, кто радовал зрителя по всей стране: Юрий Ильянов, Александр Сасыков, Клара СельвинА, Хонгор Сангинов. Традиции, заложенные мэтрами, продолжают и молодые актеры, режиссеры, сценаристы Калмыкии. 27 августа – День российского кино. С 1908 года, когда состоялся показ первого отечественного фильма, этот праздник неоднократно менял название.Но суть его одна – объединить всех кинематографистов страны. В их числе и представители Калмыкии. Современный кинематограф – это триумфатор международных фестивалей Элла Манджеева и ее получившая мировое признание лента Чайки. А также Эльзята Манджиева, автор сценария фильма «Небесный верблюд».Вспоминается и легендарная картина «Гадание на бараньей лопатке» с Цереном Цатхлановым в главной роли и сценаристом Олегом Манджиевом. Киноистория Калмыкии берет начало с 20-х годов, когда на всесоюзном экране не раз блистал Зула Нохашкиев.Среди тех, кто радовал зрителя по всей стране: Юрий Ильянов, Александр Сасыков, Клара СельвинА, Хонгор Сангинов. Традиции, заложенные мэтрами, продолжают и молодые актеры, режиссеры, сценаристы Калмыкии.



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