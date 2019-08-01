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Вчера, 18:04

В Элисте презентовали школьный дневник


В Элисте презентовали школьный дневник «Выдающиеся люди Калмыкии». Автор проекта Ревмира Шевкиева.

Ее идею поддержали замминистр культуры и туризма Николай Санджиев и заместитель руководителя столичной администрации Истя Мушаев. Его особенностью является оформление в национальном стиле. На первых страницах изображены государственная и республиканская символика, напечатаны тексты гимнов, рассказывается о праздниках не только нашей страны, но и малой Родины.

Практически на каждой странице содержится краткая информация об известных людях Калмыкии, а в конце можно ознакомиться со списком Героев Советского Союза, России и Социалистического труда - уроженцев республики. Кроме того, для детей собраны и опубликованы поговорки и пословицы на калмыцком языке с переводом на русский. Дневник рассчитан для учащихся начальных и старших классов.



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