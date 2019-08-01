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Вчера, 17:54

Сегодня - День воинской славы России


Сегодня - День воинской славы России. 23 августа 1943 года Красная армия разгромила фашистские войска в ходе Курской битвы.

Она длилась больше месяца. В результате победа в этом сражении окончательно переломила ход войны. В числе непосредственных участников этой значимой для истории страны битвы и уроженцы Калмыкии. Сейчас их только трое. К этой дате в Калмыкии состоялось открытие осенней Вахты памяти.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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