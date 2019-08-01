Сегодня - День воинской славы России. 23 августа 1943 года Красная армия разгромила фашистские войска в ходе Курской битвы.



Она длилась больше месяца. В результате победа в этом сражении окончательно переломила ход войны. В числе непосредственных участников этой значимой для истории страны битвы и уроженцы Калмыкии. Сейчас их только трое. К этой дате в Калмыкии состоялось открытие осенней Вахты памяти. Сегодня - День воинской славы России. 23 августа 1943 года Красная армия разгромила фашистские войска в ходе Курской битвы.Она длилась больше месяца. В результате победа в этом сражении окончательно переломила ход войны. В числе непосредственных участников этой значимой для истории страны битвы и уроженцы Калмыкии. Сейчас их только трое. К этой дате в Калмыкии состоялось открытие осенней Вахты памяти.



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