На Аллее Героев почтили память Лиджи Манджиева

Почтить память Героя Советского Союза, первого директора телецентра Калмыкии Лиджи Манджиева сегодня на Аллее Героев на митинге, организованном ГТРК «Калмыкия», собрались его родные, соратники, ученики и коллеги.



Каждый отмечал особые человеческие качества воина и труженика Лиджи Манджиева. Его неиссякаемую энергию и невероятную скромность. Искренность и самоотдача во всём, за что он брался, обеспечивали успех дела.



Чуть ранее на стене дома, где жил герой, была открыта мемориальная доска. ГТРК «Калмыкия» в течение месяца в эфирах рассказывала о нём, выпустила книгу воспоминаний Лиджи Исмалиевича о событиях первых дней войны. А сегодняшнее мероприятие стало продолжением этой акции. Почтить память Героя Советского Союза, первого директора телецентра Калмыкии Лиджи Манджиева сегодня на Аллее Героев на митинге, организованном ГТРК «Калмыкия», собрались его родные, соратники, ученики и коллеги.Каждый отмечал особые человеческие качества воина и труженика Лиджи Манджиева. Его неиссякаемую энергию и невероятную скромность. Искренность и самоотдача во всём, за что он брался, обеспечивали успех дела.Чуть ранее на стене дома, где жил герой, была открыта мемориальная доска. ГТРК «Калмыкия» в течение месяца в эфирах рассказывала о нём, выпустила книгу воспоминаний Лиджи Исмалиевича о событиях первых дней войны. А сегодняшнее мероприятие стало продолжением этой акции.



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