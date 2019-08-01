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Вчера, 16:02

Успех калмыцкого модельера


Молодой калмыцкий дизайнер-модельер Вера Мордеева с коллекцией вечерних образов одержала победу на Каспийской неделе моды в Астрахани. Среди участников были дизайнеры и бренды из Астрахани, Москвы, Калмыкии, Татарстана, Чечни, Монако, Австрии, Казахстана и Азербайджана.

В рамках Каспийских дней моды прошёл конкурс молодых дизайнеров. Где Вера Мордеева не только вошла в число победителей, но и получила право организации показа на Каспийской неделе моды в ноябре.

Для Веры Мордеевой это был первый выход на большую сцену модной индустрии. Детское увлечение вязать вещи для себя и своих родных, которому научила мама Надежда Цереновна, сыграло свою роль в выборе профессии.

В Москве после окончания двух высших учебных заведений по специальностям, не связанных с ее нынешней деятельностью, девушка четыре года работала пиар-менеджером на проекте Неделя моды. Там приобрела опыт. Вернувшись домой, решила сама шить одежду и записалась на курсы. Сначала свою небольшую коллекцию демонстрировала на местных показах. И вот – выход на межрегиональный подиум. И сразу – успех.

На открытой площадке на суд зрителей и ценителей вынесли 20 коллекций: от купальников до нарядов. Авторы представляли разные регионы России и страны. Дефиле было ярким и динамичным. Но девушке из Калмыкии удалось обратить на себя внимание жюри. Вера смогла передать с помощью своих творений культурные традиции калмыцкого народа, свою любовь к родному краю.

Впервые Калмыкия приняла участие в каспийской неделе моды в 2017 году. Тогда республику представила дизайнерская студия «Иньглян», под руководством Баирты Тостаевой. Пионер в сфере адаптированной национальной моды подготовила коллекцию одежды в ойратском стиле. Именно Тостаева рекомендовала молодого дизайнера Веру Мордееву для участия в показе этого года.

Каспийский показ - это событие в мире моды. Он значится в сезонном календаре российских дизайнеров. Два раза в год кутюрье из более чем 20 стран демонстрируют новейшие коллекции одежды, которая следует веянию времени в соответствии с последними тенденциями в фэшн-индустрии. Это не только позволяет творцам обменяться профессиональным опытом, но и помогает выявить талантливых перспективных дизайнеров, таких, как Вера Мордеева. В ноябре она представит новую коллекцию с калмыцким колоритом в современном стиле.



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