Сегодня Межведомственная комиссия завершила проверку котельных Элисты. По итогам вынесено решение – все 29 объектов готовы к работе в осенне-зимний период.



Как было отмечено, в рамках модернизации, в некоторых котельных обновлено оборудование. Причем, не только на тех, которые, расположены в Элисте, но и в пригородных поселках – Солнечный и Аршан. Сегодня Межведомственная комиссия завершила проверку котельных Элисты. По итогам вынесено решение – все 29 объектов готовы к работе в осенне-зимний период.Как было отмечено, в рамках модернизации, в некоторых котельных обновлено оборудование. Причем, не только на тех, которые, расположены в Элисте, но и в пригородных поселках – Солнечный и Аршан.



Смотреть полный выпуск новостей



