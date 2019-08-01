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Вчера, 15:52

Межведомственная комиссия завершила проверку котельных


Сегодня Межведомственная комиссия завершила проверку котельных Элисты. По итогам вынесено решение – все 29 объектов готовы к работе в осенне-зимний период.

Как было отмечено, в рамках модернизации, в некоторых котельных обновлено оборудование. Причем, не только на тех, которые, расположены в Элисте, но и в пригородных поселках – Солнечный и Аршан.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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