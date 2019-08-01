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Вчера, 15:48

Первая партия учебников поступит к 1 сентября


Первая партия учебников поступит к 1 сентября. В этом году на закупку книг из ресбюджета было выделено более 21 миллиона рублей. Всего же за последние три года на эти цели израсходовано около 150 миллионов.

Полностью удовлетворить потребность школ в литературе планируют к концу сентября. Это - 53 тысячи экземпляров. На сегодняшний день большая часть книг уже находится в библиотеках, их уже выдают школьникам на руки.

Кроме того, на особом контроле находится вопрос по обеспечению учащихся рабочими тетрадями, согласно поручению правительства России о сокращении их использования. В качестве альтернативы будут использоваться цифровые ресурсы, которыми обеспечены общеобразовательные учреждения.



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