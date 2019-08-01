Калмыцкие аграрии делятся опытом

Калмыцкие аграрии поделились опытом возделывания зерновых культур в зоне рискованного земледелия. Большую делегацию из Оренбургской области возглавил вице-губернатор Сергей Балыкин.



Также речь шла о перспективах расширения сотрудничества по распространению калмыцкой породы крупного рогатого скота. В числе тех регионов России, где доказали, что лучше этой отечественной породы нет, и Оренбургская область. Там сейчас на содержании находятся две тысячи голов КРС.



Накануне гости посетили ряд передовых хозяйств Малодербетовского РМО. А в Приютненском районе побывали на полях, где скоро приступят к осеннему севу.



Как было отмечено, на урожайность влияют не только погодные условия, но и технология возделывания, уход и семенной фонд. А основа земледелия в Калмыкии - чистые пары, которые позволяют накапливать влагу и своевременно получать хорошие всходы. Калмыцкие аграрии поделились опытом возделывания зерновых культур в зоне рискованного земледелия. Большую делегацию из Оренбургской области возглавил вице-губернатор Сергей Балыкин.Также речь шла о перспективах расширения сотрудничества по распространению калмыцкой породы крупного рогатого скота. В числе тех регионов России, где доказали, что лучше этой отечественной породы нет, и Оренбургская область. Там сейчас на содержании находятся две тысячи голов КРС.Накануне гости посетили ряд передовых хозяйств Малодербетовского РМО. А в Приютненском районе побывали на полях, где скоро приступят к осеннему севу.Как было отмечено, на урожайность влияют не только погодные условия, но и технология возделывания, уход и семенной фонд. А основа земледелия в Калмыкии - чистые пары, которые позволяют накапливать влагу и своевременно получать хорошие всходы.



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