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Вчера, 15:42

Калмыцкие аграрии делятся опытом


Калмыцкие аграрии поделились опытом возделывания зерновых культур в зоне рискованного земледелия. Большую делегацию из Оренбургской области возглавил вице-губернатор Сергей Балыкин.

Также речь шла о перспективах расширения сотрудничества по распространению калмыцкой породы крупного рогатого скота. В числе тех регионов России, где доказали, что лучше этой отечественной породы нет, и Оренбургская область. Там сейчас на содержании находятся две тысячи голов КРС.

Накануне гости посетили ряд передовых хозяйств Малодербетовского РМО. А в Приютненском районе побывали на полях, где скоро приступят к осеннему севу.

Как было отмечено, на урожайность влияют не только погодные условия, но и технология возделывания, уход и семенной фонд. А основа земледелия в Калмыкии - чистые пары, которые позволяют накапливать влагу и своевременно получать хорошие всходы.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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