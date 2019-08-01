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Вчера, 15:35

В Калмыкию пришла жара


42 выше нуля. Пожалуй, эти дни – самые жаркие в этом году. После прохладного июля далеко не все легко переносят нынешний август.

Метеослужбы обещают прохладу к следующей неделе. А пока элистинцы и гости столицы запасаются подручными средствами, которые могут хотя бы на некоторое время помочь справиться со зноем.

Жаркий, словно вязкий и густой воздух стоит на улицах столицы с раннего утра. Изнуряющий зной как будто испытывает элистинцев на прочность. На табло цифры, показывающие температуру воздуха, растут на глазах. Они неудержимо стремятся к увеличению. И 44, судя по всему, ещё не предел.

Мороженое в эти дни нарасхват. В этом царстве холода новые партии излюбленного летнего лакомства не успевают задержаться даже на день. Холодильные склады, заполненные до потолка, пустеют за несколько часов.

Также активно раскупаются прохладительные напитки. Именно бутылочка с водой чаще всего в эти дни сопровождает нас на улице. Она в руках у каждого второго прохожего. Если обычно медики советуют выпивать до двух литров в день, то сейчас эта норма выше. Но это всё, предупреждают врачи, индивидуально.

В городской поликлинике не отмечают увеличения обращаемости, ведь это обычная для наших мест погода, говорят здесь. И граждане хорошо знакомы с рекомендациями. В республиканском метеоцентре подтверждают, температурный фон нынешнего августа в пределах сезонной нормы и обещают небольшое ослабление жары в начале следующей недели.

В прежние годы элистинцы спасались от зноя на Колонском пруду. Но единственный в черте города водоем уже второй сезон закрыт для купания. И едва ли вновь откроет свои пляжи для отдыхающих.

Несмотря на запрет желающих окунуться в мутных водах водоёма не убавляется. Он никогда не пустует. Но жизнь ищет и находит другие решения.

И так, элистинцы спасаются от наступившей жары как могут. Мороженым, прохладительными напитками, стараются находиться в помещениях со сплит системами и кондиционерами. А выходя на улицу, стараются брать с собою головные уборы, зонтики и непременно бутылочку воды. Так говорят врачи и обычное человеческое благоразумие.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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