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Вчера, 21:00

Отдых перед учебным годом


15 детей из многодетных и малообеспеченных семей республики сегодня отправились на отдых в Сочи. Это стало возможным благодаря договоренности руководителя Калмыкии с мэром курортного города.

В стационарных организациях отдыха и оздоровления на побережье Черного моря ребята будут отдыхать 10 дней. Впереди море, пляж, аквапарки, экскурсии и возможность набраться сил перед учебным годом.



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