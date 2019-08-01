Отдых перед учебным годом

15 детей из многодетных и малообеспеченных семей республики сегодня отправились на отдых в Сочи. Это стало возможным благодаря договоренности руководителя Калмыкии с мэром курортного города.



В стационарных организациях отдыха и оздоровления на побережье Черного моря ребята будут отдыхать 10 дней. Впереди море, пляж, аквапарки, экскурсии и возможность набраться сил перед учебным годом. 15 детей из многодетных и малообеспеченных семей республики сегодня отправились на отдых в Сочи. Это стало возможным благодаря договоренности руководителя Калмыкии с мэром курортного города.В стационарных организациях отдыха и оздоровления на побережье Черного моря ребята будут отдыхать 10 дней. Впереди море, пляж, аквапарки, экскурсии и возможность набраться сил перед учебным годом.



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