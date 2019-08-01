КТК приступил к работам по устранению узких мест

Многолетний партнер Калмыкии Каспийский трубопроводный консорциум приступил к работам в рамках программы по устранению узких мест. Проект предполагает оптимизацию текущих мощностей системы КТК. Эксплуатационная надежность системы сейчас составляет 98 процентов при мировых показателях 90-95.



Операторная – важнейший объект КТК-Р. Здесь дежурный смены контролирует весь технологический процесс, связанный с деятельностью НПС-3. О ситуации Денис Демьянов докладывает прибывшему на объект заместителю менеджера по эксплуатации и техническому обслуживанию компании Виктору Токареву.



В Калмыкии функционируют три нефтеперерабатывающие станции, две из которых в Черноземельском районе. Ики-Бурульская – первая, построенная в рамках проекта расширения КТК в конце 2015 года. Она промежуточная, потому не имеет резервуарного парка. Но все другие важные объекты – магистральная насосная, система сглаживания волн давления, станция пожаротушения, очистные сооружения и многое другое – в одной общей системе и их эксплуатация под постоянным контролем. Благодаря уникальной системе СКАДА с единым операционным центром в Новороссийске.



Нынешний рабочий визит Токарев связывает с реализацией принятой КТК Программой устранения узких мест. На НПС- 3 планируется дополнительная подземная емкость объемом 100 кубометров для оптимальной работы системы сглаживания волн давления. По словам Токарева, проектировщики уже приступают к исполнению техзадания.



Между тем, деятельность КТК- Р – в области производственной и экологической безопасности высоко оценена авторитетными экспертами. В прошлом году Консорциум за инновационный проект «Концепция создания культуры безопасного труда» признан победителем Всероссийского конкурса «Здоровье и безопасность». При этом важно отметить, что за все время эксплуатации нефтепровода на территории Калмыкии не было не допущено ни одного инцидента. Многолетний партнер Калмыкии Каспийский трубопроводный консорциум приступил к работам в рамках программы по устранению узких мест. Проект предполагает оптимизацию текущих мощностей системы КТК. Эксплуатационная надежность системы сейчас составляет 98 процентов при мировых показателях 90-95.Операторная – важнейший объект КТК-Р. Здесь дежурный смены контролирует весь технологический процесс, связанный с деятельностью НПС-3. О ситуации Денис Демьянов докладывает прибывшему на объект заместителю менеджера по эксплуатации и техническому обслуживанию компании Виктору Токареву.В Калмыкии функционируют три нефтеперерабатывающие станции, две из которых в Черноземельском районе. Ики-Бурульская – первая, построенная в рамках проекта расширения КТК в конце 2015 года. Она промежуточная, потому не имеет резервуарного парка. Но все другие важные объекты – магистральная насосная, система сглаживания волн давления, станция пожаротушения, очистные сооружения и многое другое – в одной общей системе и их эксплуатация под постоянным контролем. Благодаря уникальной системе СКАДА с единым операционным центром в Новороссийске.Нынешний рабочий визит Токарев связывает с реализацией принятой КТК Программой устранения узких мест. На НПС- 3 планируется дополнительная подземная емкость объемом 100 кубометров для оптимальной работы системы сглаживания волн давления. По словам Токарева, проектировщики уже приступают к исполнению техзадания.Между тем, деятельность КТК- Р – в области производственной и экологической безопасности высоко оценена авторитетными экспертами. В прошлом году Консорциум за инновационный проект «Концепция создания культуры безопасного труда» признан победителем Всероссийского конкурса «Здоровье и безопасность». При этом важно отметить, что за все время эксплуатации нефтепровода на территории Калмыкии не было не допущено ни одного инцидента.



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