В Элисте отметили день Государственного флага России

Сегодня на территории культурного комплекса Пагода семи дней отметили день Государственного флага России. Торжественную церемонию открыли юнармейцы, которые пронесли по площади полотнище триколора.



Элистинцев и гостей столицы угощали ароматной джомбой и борцоками. А со сцены звучали национальные и патриотические песни в исполнении калмыцких артистов. Как было отмечено, этот праздник выражает дух народа, объединяет все национальности, живущие в России. Государственный флаг - один из главных символов единой, независимой и сильной страны. Он сопровождает самые важные события и вдохновляет на спортивные победы и профессиональные достижения. Сегодня на территории культурного комплекса Пагода семи дней отметили день Государственного флага России. Торжественную церемонию открыли юнармейцы, которые пронесли по площади полотнище триколора.Элистинцев и гостей столицы угощали ароматной джомбой и борцоками. А со сцены звучали национальные и патриотические песни в исполнении калмыцких артистов. Как было отмечено, этот праздник выражает дух народа, объединяет все национальности, живущие в России. Государственный флаг - один из главных символов единой, независимой и сильной страны. Он сопровождает самые важные события и вдохновляет на спортивные победы и профессиональные достижения.



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